Fethiye’de paraşüt uçuşlarına yasak

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangın, otel ve pansiyonların bulunduğu Ovacık Mahallesi'ne 200 metre kadar yaklaştı. Alevlere yakın otel, pansiyon ve villalarda kalanlar, bölgeyi terk etti. Geçmişi Antik Likya dönemine dayanan 4 bin yıllık Kayaköy de yangın tehdidi altında kaldı. Orman işçileri ile çok sayıda kişinin canla başla mücadelesi sonucu alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü