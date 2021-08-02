Fethiye’de paraşüt uçuşlarına yasak

Muğla'da şehir genelinde 6 ayrı noktada devam eden orman yangınları dolayısıyla Fethiye’de paraşüt uçuşları yasaklandı.
Yasak, bugün Seydikemer’de çıkan yangının ardından getirildi. Karar bölgedeki yangınlarda görevli helikopter ve uçakların manevralarına engel olunmaması için getirildi.
YANGINLAR SÖNDÜRÜLÜNCE YASAK KALKACAK
Kaymakamlık kararı ile getirilen yasağın ardından dünyaca ünlü Babadağ Pisti’nden paraşütle uçuşlara yasak getirildi. Kaymakam Eyüp Fırat, yasakların yangınların söndürülmesi ile kalkacağını belirtti.
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Ölüdeniz'in Ovacık mevkisi ve tarihi Kayaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, saat 00.30 sıralarında 3 noktada birden yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 3 arazözle sevk edilen 20 orman işçisi ve Fethiye Belediyesi'nin 10 itfaiye araçlı 30 itfaiye eri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
Yangına gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine çevre illerden çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye gönderildi. Ormanlık alandan gece yükselen alevler, paniğe de neden oldu. Çok sayıda kişi, ellerine aldıkları su dolu damacana ve pet şişelerle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Alevlerin kara yoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangın, otel ve pansiyonların bulunduğu Ovacık Mahallesi'ne 200 metre kadar yaklaştı. Alevlere yakın otel, pansiyon ve villalarda kalanlar, bölgeyi terk etti. Geçmişi Antik Likya dönemine dayanan 4 bin yıllık Kayaköy de yangın tehdidi altında kaldı. Orman işçileri ile çok sayıda kişinin canla başla mücadelesi sonucu alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü
Fethiye'den acı manzara: 5 hektar ormanlık alan zarar gördü
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan ve yerleşim yerleri ile tarihi Kayaköy'ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile 5,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.