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FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan firari eski yüzbaşı, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Haber Merkezi Nihayet Dergi
FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı
​FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan ve daha önce KHK ile ordudan ihraç edilen M.Ö. isimli firari eski yüzbaşının Başakşehir’de gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adresi tespit edilen zanlı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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