FETÖ NATO belgelerine girdi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün gerçek yüzünü açığa çıkarmak için dört koldan yoğun bir diplomasi maratonu yürütüldü. Bunun son örneği NATO zirvesi oldu. 29-30 Haziran’da gerçekleşen Madrid’deki zirvede, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğe kabulü için imzalanan 3’lü mutabakatta tüm şartlarını kabul ettiren Türkiye, FETÖ için de önemli bir adım attı. Mutabık kalınan 10 maddelik protokolün dördüncü maddesine FETÖ ile mücadele de eklendi. Böylelikle uluslararası bir belgede, FETÖ ilk kez terör örgütü olarak tescil edildi.

ANLAŞMADA YER ALDI

NATO’ya girişleri konusunda müzakere edilen İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin taleplerini içeren 10 maddelik bir 3’lü muhtıra imzaladı. Mutabık kalınan 10 maddelik protokolün dördüncü maddesi ile FETÖ ile mücadele de eklendi. Anlaşma kapsamında İsveç ve Finlandiya’nın, her türlü güvenlik tehditlerine karşı Türkiye’ye destek olması konusunda mutabık kalındı. Aynı şekilde Türkiye’nin de Finlandiya ve İsveç’in güvenlik sorunlarına yardım etmesi konusunda anlaşma sağlandı. Uluslararası bir anlaşmada PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ de terör örgütü olarak yerini aldı.

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KAÇAKLAR İADE EDİLECEK

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, “İsveç ve Finlandiya’nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye’nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık” diyerek kararı duyurdu. İki İskandinav ülkesi, anlaşma doğrultusunda Türkiye’den ülkelerine kaçan FETÖ iltisaklı teröristleri iade edeceğini taahhüt etti.

İLK BAŞARI İİT’DE SAĞLANDI

Daha öncesinde FETÖ, 2016 yılının ekim ayında, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde terör örgütü olarak oy birliği ile kabul edilmişti. FETÖ’ye karşı tam dayanışma adı altında onaylanan tasarı ile birlikte tüm İİT üyesi ülkelere, Türkiye ile iş birliği halinde FETÖ’yle mücadelede gerekli tüm adımları atmaları çağrısında bulunulmuştu.