​FETÖ paralel mahkeme kurmuş

ABDULLAH SARİCA

Bürokrasiye 18 Ekim’le gözdağı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdidinden kısa süre önce FETÖ de harekete geçti. Kılıçdaroğlu, son yaptığı açıklamada 18 Ekim’i milat kabul edip bürokratları verecekleri kararlar konusunda tehdit etmişti. FETÖ’cüler de kendileri aleyhinde karar veren, örgütle mücadele eden yargı mensuplarını hedef göstermeye başladı.

ÖRGÜTTEN MAĞDUR ROLÜ

Uluslararası arenada “mağdur edildikleri” algısı oluşturmaya çalışan FETÖ, “Sınır Aşan Hukukçular” anlamına gelen “Cross Border Jurists” adında bir dernek kurdu. 15 Temmuz’dan sonra meslekten ihraç edilen FETÖ’cü hakim ve savcıların yönetim kurulu üyesi olduğu dernek bünyesinde bu ay “Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu” kurulması dikkat çekti.

KENDİNİ HUKUKUN ÜSTÜNDE GÖRÜYOR

Türkiye’deki yargılamalarda ceza alan örgüt mensuplarının hukuksuz şekilde yargılandığını iddia eden dernek, kurulun bu hukuksuzlukların tespiti amacıyla kurulduğunu savundu. Bu kapsamda ceza alan örgüt üyelerinin, kendilerine başvuruda bulunmaları istendi. Kurulun verdiği ilk karar ise derneğin yönetim kurulu üyelerinden FETÖ’den ihraç eski savcı Hasan Dursun’la ilgili oldu.

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FETÖ İLE MÜCADELE HEDEFTE

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 9 ay hapis cezası alan Dursun, soruşturma ve kovuşturma aşamasında kendisi hakkında karar veren hakim ve savcılarla ilgili yargılama yapılmasını istedi. Kendilerince yargılama yapan FETÖ’cü eski hakim ve savcılar da kararın uluslararası insan hakları hukukunca kabul edilen ilke ve gereklilikleri karşılamadığı, bu nedenle meşru olmadığını öne sürdü.

HAKİM VE SAVCILARI İFŞA ETTİLER

Derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesabından da bu karar ilan edildi. Örgütün sözde kararında, Hasan Dursun’un yargılanmasında görev alan hakim ve savcılar, isimleri tek tek yazılarak ifşa edildi. Yargı mensuplarının sicil numaralarına kadar yazan örgütün, bu kişileri açıkça hedef göstererek tehdit etmesi dikkat çekti.

O DERNEĞE İNCELEME

FETÖ’cü derneğin Twitter hesabı Haziran ayında açılmış. Adem Yavuz Arslan ve Akın İpek gibi firari FETÖ’cülerin yanı sıra HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu da hesabı takip edenler arasında. Söz konusu dernekle ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Dursun

Bu mu masum

Sözde kurulun masum olduğunu savunduğu Hasan Dursun’un suç dosyası kabarık. Dursun’un dijital materyallerinden çok sayıda örgütsel doküman çıktı. Dava dosyasında; HSYK seçimlerinde örgüt mensubu adaylar için çalışan Dursun’un, örgütün talimatı doğrultusunda HSYK’da görev yaptığı kaydedildi. ByLock kullanıcısı da olan Hasan Dursun’un, örgütün kriptolu haberleşme programına 10 bin 806 kez bağlandığı tespit edildi. Tüm ByLock yazışmaları ortaya çıkartıldı.

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Hüseyin Demirtaş

İddianame hazırlığıymış