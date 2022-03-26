FETÖ toplantıları 2017'de yeniden: Bir yıl ortalık durulsun diye bekledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Mücevher ihracatında 11 milyar doları yakaladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünya mücevher piyasasında 10 senedir düzenli olarak pazar payını yükseltebilen 2 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek, 'Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde tam 39 ton altın ürettik. Yani artık madenlerimizi de kullanmaya başladık. Mücevher ihracatımız 6.8 milyar doları aştı. Serbest bölgelerimizi de dahil edersek aslında mücevher ihracatımız 11 milyar doları yakalamış durumda' dedi.