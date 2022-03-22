FETÖ itirafçıları cezaevinde böyle tehdit ediyormuş: Her teşhise 5 yıl yersin

FETÖ’nün mahrem yapılanması deşifre ediliyor. Örgüt içinde askeri mahrem imamlardan sorumlu müdür yardımcılığı yapan B.Y., 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün itirafçı olanları tehdit ettiğini bildirdi.

2017 yılında 7 ay cezaevinde kalıp itirafçı olan B.Y., eşinin ve kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Kendisi cezaevindeyken evine giden bir mahrem imamın, eşine içinde iletişim programı olan bir tablet bırakmak istediğini anlatan B.Y., mahrem imamın “Eşine söyle ifadesini geri çeksin, ancak bunu hemen değil kovuşturması başladığında yapsın.

İsmini verdiği kişilerin isimlerini geri çeksin” dediğini kaydetti. B.Y., “FETÖ’cüler bana da cezaevinde baskı yaptı. Sürekli bugünlerin geçeceğini, itirafçı olanların her teşhis ettiği şahıs için 5 yıl ceza alacağını söylüyorlardı” diye konuştu.

Genelkurmay veri tabanına sızmışlar

İtirafçı B.Y., FETÖ militanlarının TSK ve Jandarma’daki askerleri fişlemek için kullandığı “Katalog” programı hakkında da dikkat çeken bilgiler verdi. Askeri personelin fotoğrafı, kişisel bilgileri, açık adresi ve araç plakasına kadar detaylı bilgilerin yer aldığı programda, FETÖ’cü askeri personelin kullandığı patates hatların numaraları, ByLock, Kakao Talk ve Coverme gibi programların rumuz ve ID bilgileri de bulunuyordu.

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Bu programı 2015 ve 2016’da kullandığını anlatan B.Y., “Programın Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personel veri tabanını kullandığını biliyorum. Çünkü askeri personelin üniformalı fotoğrafı mevcuttu” dedi.

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