FETÖ’cü hakime AYM’den ret

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen FETÖ hükümlüsü eski Ankara Hakimi Burhan Yaz, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinde geçen sürenin tamamının mahkumiyet süresinden mahsup edilmesi talebinin reddi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), başvurdu. Yaz'ın başvurusuna ilişkin AYM kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Başvuruyu inceleyen AYM, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddiayı “açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez” bulurken, Anayasa’nın 19’uncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti.