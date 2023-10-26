FETÖ'den aranan şüpheli Amasya'da sahte kimlikle yakayı ele verdi

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine dün Sanayi Kavşağı'nda 05 ABS 800 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki şahıslar Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede Ö.D'nin verdiği kimliğin sahte olduğu, gerçek kimliğinin Tugay M. olduğu ve Balıkesir İvrindi Sulh Ceza Mahkemesince, "FETÖ terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2016'dan bu yana arandığı belirlendi.