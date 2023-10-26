|
Gündem

FETÖ'den aranan şüpheli Amasya'da sahte kimlikle yakayı ele verdi

Balıkesir'de FETÖ'den aranan şahıs Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalandı.

17:32 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine dün Sanayi Kavşağı'nda 05 ABS 800 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki 4 kişinin kimlik kontrolünü yapan ekipler, Ö.D. ismiyle başkomiser kimliğini gösteren şahsın durumundan şüphelendi.

Araçtaki şahıslar Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede Ö.D'nin verdiği kimliğin sahte olduğu, gerçek kimliğinin Tugay M. olduğu ve Balıkesir İvrindi Sulh Ceza Mahkemesince, "FETÖ terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2016'dan bu yana arandığı belirlendi.

Tugay M. ile araçtaki Bahar A, Muhammet Emin B. ve Rıdvan C. FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.


#FETÖ
#Amasya
#Gümüşhacıköy
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!