FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" tutuklandı FETÖ'nün 'Azerbaycan kasası' tutuklandı MİT Başkanlığınca, Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve örgütün "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir tutuklandı. Özdemir'in, geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığı belirlendi.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2018, 19:50 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2018, 20:19 AA