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FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" tutuklandı

FETÖ'nün 'Azerbaycan kasası' tutuklandı

MİT Başkanlığınca, Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve örgütün "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir tutuklandı. Özdemir'in, geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
İsa Özdemir, &quot;silahlı terör örgütü üyesi olmak&quot; suçundan tutuklandı.
İsa Özdemir, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

MİT Başkanlığınca Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir tutuklandı.

MİT Başkanlığınca İstanbul'a getirilen Özdemir, buradan Ankara'ya sevk edilmişti.

Özdemir, hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

650 bin dolar para transferi

Özdemir'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında artış olduğu ayrıca geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığının belirlendiği öğrenildi.

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