FETÖ’nün hamisi

Özkoç, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminden önce FETÖ organizasyonuyla ABD'ye gitmişti. CHP, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından da başroldeydi. CHP, FETÖ ile mücadele sürecinde devletin ve milletin yanında yer almak yerine, "demokrasi ve basın özgürlüğü" kisvesi altında FETÖ'cülere kol kanat gerdi. FETÖ'nün televizyonlarına giderek destek açıklaması yaptı.

ÇETENİN DAVETİYLE ABD’DE

Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'cü hain darbeyi lanetlemek yerine 15 Temmuz destanını itibarsızlaştırmak için provokasyon yaptı. Provokasyoncu Özkoç, itibarsızlaştırma yaparken kendisinin ve partisinin yaptıklarını unuttu. Özkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyo'nun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katıldı.

FETÖ'CÜ TV'LERE DESTEK

15 Temmuz öncesi mücadelede örgüte mavi boncuk dağıtan CHP, demokrasi kılıfı altında FETÖ'cülere kol kanat gerdi. CHP'lier, örgütün ekonomik darbe girişimi olan 17-25'ten sonra FETÖ'nün yayın organlarına ziyaretler yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da televizyona gidenler arasındaydı. Kılıçdaroğlu, "Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değil" ifadelerini kullanmıştı. Taraflar arasında ziyaret trafiği de kayıtlara geçmişti.

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17-25'TEN ÖNCE GİTTİ

FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş bu ziyaretten 12 gün sonra da FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmıştı. 2013 yılı 17-25 Aralık'tan iki hafta önce de Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. Kılıçdaroğlu ABD'de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın başkanı olduğu Türki Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı. ABD’deki çeşitli FETÖ kuruluşlarının yöneticiliğini yapan Mahmut Yeter, Faruk Taban, Kemal Öksüz ve Talha Saraç ile görüşen Kılıçdaroğlu’na örgüt tarafından plaket verildi. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’na 17 Aralık darbe girişimiyle ilgili bilgi verildiği ve Kılıçdaroğlu’ndan kamuoyu yaratması istendiği öne sürüldü.