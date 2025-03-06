FETÖ'nün Kerkük sorumlusuna 15 yıl hapis talebiyle dava açıldı

"Örgütün tepe yöneticileriyle yoğun HTS irtibatı bulunan sanığın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karakutusu olarak nitelenen Cevdet Türkyolu ile 33 kere irtibatının belirlenmesi, yoğun şekilde örgütün sohbet toplantılarına katılması, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşanması, tanık beyanları ve arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde örgüt hiyerarşisine dahil olduğu dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."