FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5'i muvazzaf asker, 1'i mahrem imam olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün askeri mahrem imamı olduğu öne sürülen S.Y. ile muvazzaf astsubaylar O.B, E.A, B.K. ve M.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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