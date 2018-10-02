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ŞIRNAK

Şırnak Haber: Şehit düşen korucular için Şırnak'ta teröre lanet yürüyüşü düzenlendi

Şırnak'ta teröre lanet yürüyüşü

PKK'lı teröristlerin geçen hafta yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın şehit düştüğü Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, vatandaşlar, Türk bayrakları ile yürüyerek, teröre tepki gösterdiler. Şehit Tosun'un kızı Halime Tosun,"Babam şehit oldu. Ne mutlu ona ki şehit oldu. PKK zannetmesin ki onlar bizi öldürünce biz biteceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 'kahrolsun PKK' sloganları atttı.
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 'kahrolsun PKK' sloganları atttı.

Şırnak'ta geçen hafta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın şehit düştüğü Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, "teröre lanet" yürüyüşü yapıldı.

Şehit korucu Süleyman Tosun'un Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile "kahrolsun PKK" sloganları attı.


Burada vatandaşlar adına açıklama yapan şehit Tosun'un kardeşi Mehmet Emin Tosun, terörle mücadelenin bugün gerçekleşmediğini, yıllardır bu topraklarda teröre karşı mücadele yürütüldüğünü söyledi.

"Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa ilk şehitlerimiz değil, sonuncu olmayacağını bilsek dahi bu ihtimal, bizi asla mücadelemizden yıldırmayacaktır." diyen Tosun, şöyle devam etti:

  • "Biliyoruz ve inanıyoruz ki bu mücadele bugün başlamadı. Düşman FETÖ idi, sancak Ömer Halisdemir'in elindeydi. Dün düşman PKK idi, sancak Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın elindeydi. Yarın da sancağın Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın çocuklarının elinde olacağının bilinmesini isteriz. Terörle mücadelede şehit düşen ve gazi olan güvenlik güçleri ile gurur duyuyoruz."

Daha sonra vatandaşlar, Fatih Mahallesi'nden Çalışkan Camisi'ne kadar Türk bayrakları ile "Hain PKK hesap verecek" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş sonunda konuşan şehit Tosun'un ağabeyi Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, terör örgütü PKK'nın iki amacının olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin "din düşmanlığı", ikincisinin ise "Kürt düşmanlığı" olduğunu aktardı.

  • Nadir Tosun, "Sadece amaçları budur, başka hiçbir icraatları da yoktur. 5 kilometre kuzeyimizdeki tepeye gelmişler, kalleşçe mayın döşemişler. Erkeksen tüm terör örgütü PKK'yı getir, çatışalım. Gel bizi şehit et. O zaman erkek olduğunu anlayacağız." şeklinde konuştu.

"Devletimize daha çok bağlanıyoruz"

Şehit Tosun'un kızı Halime Tosun, babasının şehit olmasından duydukları gururu anlattı.

Tosun, "Babam şehit oldu. Ne mutlu ona ki şehit oldu. PKK zannetmesin ki onlar bizi öldürünce biz biteceğiz. Devletimize daha çok bağlanıyoruz." dedi.

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  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Tosun, "Biz sizin yolunuzdan hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Babam yüz sene daha yaşasaydı, yüz sene daha sizin yolunuzda olurdu. Biz de bu davadan, bu yoldan dönmeyeceğiz. Kahrolsun PKK ve yandaşları." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında, 26 Eylül'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, 2 güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

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