FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 15 gözaltı

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BBP lideri Destici'den bedelli eleştirisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bedelli askerlik tek bir rakam olmamalı. Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre olsun. Eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın" dedi.