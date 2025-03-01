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FETÖ'ye karşı ortak mücadele

FETÖ'ye karşı ortak mücadele

04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Erdoğan, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesinin bu çabalara katkı sağlayacağını söyledi.

İki ülke arasındaki en önemli bağlardan birinin şüphesiz Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu olduğuna işaret eden Erdoğan, “Geçmişte Kuzey Makedonya’dan Anadolu’ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya coğrafyasıyla aramızdaki kültürel bağın temelini de tahkim etmişlerdir. Bu nedenle Sayın Başbakan’la görüşmemizde, Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara hassaten değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ’yle ortak mücadeleye kararlıyız” dedi.



#Diplomasi
#Politika
#Recep Tayyip Erdoğan

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