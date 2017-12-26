FETÖ'yle mücadelede sivil dönem

FETÖ tehlikesinin farkına varamayan ülkelere siyaset, üniversite ve iş dünyası birlikte çıkarma yapacak.

VEKİLLERDEN EKİPLER OLUŞTURULACAK

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı koordinesinde yapılacak çalışmalar kapsamında AK Parti milletvekillerinden ekipler oluşturulacak. Ekipler gerek ikili gerek çok taraflı kuruluşlarla Türkiye’nin tezlerini anlatarak FETÖ’nün gerçek yüzünün görülmesini sağlamak için çalışacak. Meclis’te de yurt dışı komisyonları ile dostluk grupları yabancı muhataplarıyla çalışmalar yapacak.

SİVİL AYAK HAREKETE GEÇECEK

Siyasilerin yanı sıra sivil ayakta devreye sokulacak. Üniversiteler, iş dünyası da yurt dışında birtakım etkinlikler düzenleyecek. Yurt dışındaki iş çevreleri ve akademik çevrelere yönelik örgüte ilişkin dokümanlar hazırlanarak dağıtılacak. Medya ve internet dahil tüm mecralar kullanılarak FETÖ’nün gerçek yüzü anlatılacak.

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120 ÜLKEYE FETÖ ANLATILDI

Dış İlişkiler Başkanlığı FETÖ ile ilgili bu yıl içinde birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Son bir ay içinde Çin, İngiltere ve Makedonya’da bu kapsamda temaslarda bulunuldu. Bu toplantılar 120 ülkeden 200 siyasi partiden genel başkan ya da genel başkan yardımcıları seviyesinde 300 temsilci katılımıyla yapıldı.

GÜNDEM FETÖ için AYM’ye gidiyorlar