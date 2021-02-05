Gündem Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı ile arkadaşı operasyonla kurtarıldı
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Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı ile arkadaşı operasyonla kurtarıldı

Hatay'da kaçırılıp ailesinden fidye istenen Katarlı iş adamı, yanındaki arkadaşı polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Dört şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin evine baskın yaptı.
Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin evine baskın yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Katarlı iş insanı K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M’nin, 1 Şubat’ta ilçeye geldikleri ve burada kaçırılarak alıkonulduğunu belirledi. Şüphelilerin, Katarlı iş insanının ailesinden 400 bin dolar fidye istedikleri, paranın yarısını aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, aileyi, paranın geri kalanının ay sonuna kadar ödenmemesi halinde kaçırdıkları kişileri Suriye’ye götürmekle tehdit ettikleri anlaşıldı.

Fidye için kaçırılan müteahhit operasyonla kurtarıldı
GÜNDEM
Fidye için kaçırılan müteahhit operasyonla kurtarıldı

Adreslerinde bulunamadılar

Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin M.C, Y.S, A.D, H.C. ve G.A. olduğunu tespit etti. K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.’nin Adana’ya götürüldüğünü belirleyen ekipler, 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M'yi de kurtardı.

Polis ekiplerinin, olayla ilgisi bulunan ancak adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Katarlı iş insanı ile arkadaşı, polisler tarafından tekrar İskenderun'a götürüldü.

Fidye için kaçırılan kadın öldürüldü
GÜNDEM
Fidye için kaçırılan kadın öldürüldü

Pompalı tüfek, bıçak, kama, kar maskesi....

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, bir döner bıçağı, bir kama, bir kar maskesi, bir kelepçe kılıfı, kaçırılanlara ait pasaport, kimlik ve muhtelif kartlar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurtarılan K.B.J.B.T.A.K. ile M'nin işlemlerinin ardından hava yoluyla İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi
HAYAT
Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi

Arkadaşına attığı konum hayatını kurtardı
GÜNDEM
Arkadaşına attığı konum hayatını kurtardı

Fidye için kaçırdıkları İranlı iş adamını döverken bayılmasın diye şekerli su içirmişler
FOTOĞRAF 9
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İran uyruklu Iraj Kazemi Babil Küçükçekmece'de kaçırıldı. Şüpheliler iş adamını Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan adrese götürerek, rehin aldı. Şüpheliler İranlı iş adamına işkence yaparken, yakınlarından 300 bin dolar fidye istedi. İş adamının yakınları polisi arayarak durumu haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelileri belirlenen adreste kıskıvrak yakalayarak, fidye istenen İranlı Iraj Kazemi Babil'i kurtardı. İranlıyı kaçıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, Türkiye'ye yatırım amacıyla geldim. Beni sabah saat 09.00'da marketin önünden silahla zorla aldılar. Arabaya sokmaya çalıştılar binmedim. Sonra biri bağırdı. Direndim ama 'biz polisiz' dedi. Beni zorla bir arabaya soktular. Bir binanın bodrum katına götürdüler ve 6-7 kişi beni dövdü. Üzerime köpek saldı. Saatlerce işkence altındaydım. 300 bin dolar para istiyorlardı. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince baskıları daha çok arttı. Gözleri dönmüştü. Pazartesi gününe kadar zaman istedim. İran'da bulunan kardeşime telefon ettim. 300 bin dolar para istedim. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler. Sabah saatlerinde polis baskın yaptı. Polis geldiğinde bağırdım bana yardım edin dedim. diye konuştu.
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Öte yandan İran uyruklu Iraj Kazemi Babil' in bir büfeden çıkarken 2 kişinin koluna girerek zorla götürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşı koymaya çalışan Iraj Kazemi Babil'in şüphelilerle birlikte tekrar büfeye girip tartıştıkları anlar görülüyor. Ardından şüphelilerin Iraj Kazemi Babil'i zorla dışarı çıkartarak götürdükleri anlar kameralara kaydedildi.
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Kaçırılan İranlı iş adamı Çok dövdüklei için bayılmayayım diye şekerli su verdiler
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Fidye için kaçırdıkları İranlı iş adamını döverken bayılmasın diye şekerli su içirmişler
İstanbul Küçükçekmece'de fidye için kaçırılan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, kurtarıldıktan sonra yaptığı açıklamada "Beni zorla bir eve kapatıp saatlerce eziyet ettiler, dövdüler fidye istediler. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler" dedi.
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