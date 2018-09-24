Gündem Figen Yüksekdağın tahliye talebi reddedildi
ANKARA

Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi

HDP eski Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası", 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

Haber Merkezi AA
HDP eski Milletvekili Figen Yüksekdağ
HDP eski Milletvekili Figen Yüksekdağ

HDP eski Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın yanı sıra avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

Sanık Yüksekdağ'ın savunmasının ardından avukatları, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Avukatların ardından mütalaası sorulan iddia makamı, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti ile mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Yapılan müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ'ın TBMM'deki konuşma tutanaklarının istenilmesine, iddianame dayanağı olarak belirtilen ses ve görüntü kayıtlarının da bilirkişi incelemesine sunulmasına hükmetti.

Sanığın savunmasına sonraki celse devam edilmesini kararlaştıran heyet, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçlamalar yönünden tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Kasım 2018'e erteledi.

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