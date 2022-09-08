Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu: LGBT’ye karşı kapı kapı dolaştık

Küresel bir soruna dönüşen LGBT lobisi ile mücadele için kurulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, 3 yıldır kapı kapı dolaşıyor. Platform’un Başkanı Kürşat Mican 150 STK ve akademisyenin desteğiyle 18 Eylül’de düzenleyecekleri “Büyük Aile Buluşması” öncesinde çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

LGBT SİNSİ BİR ÖRGÜT

LGBT lobisine karşı kapı kapı dolaştıklarını söyleyen Mican, “Sinsi bir örgüt olan LGBT, gençlere ışıltılı bir hayat sunarak akıllarını bulandırıyor. Bir yıldan beri, heyet halinde bütün STK’ları tek tek dolaşıp sunum yaptık. LGBT lobisinin küresel çeteler tarafından nasıl desteklendiğini, ülkemizde hayata geçirilmeye çalışıldığını anlattık. STK’ların başkanlarıyla görüştüğümüzde, onlar da bu işin bu kadar ciddi olduğunun farkında değildi ve çok şaşırdılar.” ifadelerini kullandı.

BURS VEREREK KANDIRIYORLAR

İstanbul’un yanı sıra il dışından da birçok STK’nın kendilerine destek olduğunu vurgulayan Mican, “Ankara, Kayseri, Kocaeli ve daha birçok ildeki STK’lara gittik. LGBT’yi anlatmaya başladıkça bizi destekleyenler de artmaya başladı. Durumun ciddiyetinin farkına vardılar. Birçok aile bu konudan muzdarip. Çocukları LGBT propagandasına maruz kalmış, zihinleri bulanmış ne yapacaklarını bilmiyorlar. Örneğin, 16 yaşında bir çocuk Koreli gruptan etkilenip onların danslarını ve müziklerini dinlemek için sitelerine tıklıyor ve iki gün sonra çocuğa ‘Bizimle sohbet etmek ister misin?’ diye Türkçe mesaj geliyor. Ardından sohbette, ‘Hayatını genişletebilirsin, bizim gibi olabilirsin’ diyerek tuzaklarına düşürüyorlar. Çocuklara maddi destek sağlıyorlar, burs veriyorlar.” dedi.

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GRUPLAR KURUYORLAR

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’na destek veren Prof.Dr. Ahmet Akın da LGBT lobisinin küresel kuruluşlardan fon aldığına dikkat çekti. Akın, “BM’den fonlanan paralarla LGBT propagandası yapılıyor. Diziler, filmler çekiliyor. İnsanları yok etmek için dağdaki terörle LGBT terörü arasında fark yok. LGBT’in yayılması için en fazla desteği Türkiye’ye veriyorlar. Çünkü Türkiye, emperyalizme karşı çıkacak tek yerdir. Toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor. WhatsApp grupları kuruyorlar. Çocuklara aktivist olmaları için burs veriyor. Onları sistemin içine dahil ediyorlar” dedi.

Karadeniz buluşması yarın

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu önderliğinde “Büyük Aile Buluşması” Karadeniz’deki sivil toplum kuruluşlarıyla yarın saat 14.00’de Giresun Atapark’ta yürüyüş yapacak. Platform, 18 Eylül 2022’de İstanbul Saraçhane’de de büyük bir yürüyüş düzenlenecek.

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