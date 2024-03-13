|
Gündem

Filistin davasında yeni süreç başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ve basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:38 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamı Güney Afrika'da beyazların siyahlar üzerinde kurduğu ırkçı apartheid rejimine benzetti. Kurtulmuş, "Bu çerçevede özellikle Güney Afrika'nın uluslararası adalet divanındaki davasıyla birlikte esasında Filistin davasında da yeni bir sürecin başladığını söylememiz gerekir. Ben bir kere daha buradan, Ankara'da, Türkiye'mizin başkentinden birinci apartheid rejimini yıkan Güney Afrika halkına ve Güney Afrika'nın hükümetine, ikinci apartheid rejimini yıkmak üzere başlattıkları, Uluslararası Adalet Divanındaki bu başlangıç, bu mahkeme için şükranlarımızı ifade ediyorum" diye konuştu.




#Numan Kurtulmuş
#Diplomasi
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ramazan'da mukabele okumanın sevabı nedir? Mukabele okumanın faziletleri