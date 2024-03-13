Filistin davasında yeni süreç başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamı Güney Afrika'da beyazların siyahlar üzerinde kurduğu ırkçı apartheid rejimine benzetti. Kurtulmuş, "Bu çerçevede özellikle Güney Afrika'nın uluslararası adalet divanındaki davasıyla birlikte esasında Filistin davasında da yeni bir sürecin başladığını söylememiz gerekir. Ben bir kere daha buradan, Ankara'da, Türkiye'mizin başkentinden birinci apartheid rejimini yıkan Güney Afrika halkına ve Güney Afrika'nın hükümetine, ikinci apartheid rejimini yıkmak üzere başlattıkları, Uluslararası Adalet Divanındaki bu başlangıç, bu mahkeme için şükranlarımızı ifade ediyorum" diye konuştu.