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Filistin devletinden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e 'Kudüs Nişanı' ve 'Kudüs Şövalyesi' unvanı

Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin devleti tarafından "Kudüs Nişanı" takdim edildi ve "Kudüs Şövalyesi" unvanı verildi. Düzenlenen törende konuşan Filistinli yetkililer, Akyüz'ün Türk insanının Filistin davası konusundaki duruşunun temsilcisi olduğunu ve yapmış olduğu hareketle herkese örnek teşkil ettiğini söyledi.

23:40 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Necmettin Erbakan Akyüz - Cibril Mahmud Muhammed er-Recub
Necmettin Erbakan Akyüz - Cibril Mahmud Muhammed er-Recub

İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin devleti tarafından "Kudüs Nişanı" takdim edildi ve "Kudüs Şövalyesi" unvanı verildi.

Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen nişan takdim törenine Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril Mahmud Muhammed er-Recub, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hanaa Aburamadan katıldı.

"Türk insanının Filistin davası konusundaki duruşunun temsilcisi"

Törende konuşan er-Recub, Akyüz'ün Türk insanının Filistin davası konusundaki duruşunun temsilcisi olduğunu ve yapmış olduğu hareketle herkese örnek teşkil ettiğini söyledi.

Er-Recup, Filistin davasının Türk halkı için de milli bir dava olduğunu bildiklerini belirterek, tüm yardımları için müteşekkir olduklarını kaydetti.

Akyüz'ün davranışının ahlaklı bir sporcu olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren er-Recup, "Pek çok başarıya sahip olan genç kardeşimiz terbiyesini, insani ve ahlaki bakış açısını ortaya koydu. Filistin halkına yönelik yapılan soykırıma 'hayır' dedi. Bu onun ahlakını gösterdi. Ama maalesef sporda bile bazı taraflar siyasi davranıyor. Ukrayna konusunda böyle bir şey olsa kimse madalyasını elinden almazdı." ifadelerini kullandı.

"Bütün Filistin halkı tarafından takdir edildi"

Er-Recup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin halkı adına Akyüz'e Kudüs Nişanı'nı takdim ettiklerini ve Kudüs Şövalyesi unvanını verdiklerini duyurdu.

Filistin topraklarındaki tüm spor faaliyetlerinin İsrail'in baskısı sebebiyle askıya alındığını anlatan er-Recup, Akyüz'ün elde ettiği başarının ve ortaya koyduğu davranışın bütün Filistin halkı tarafından takdir edildiğini dile getirdi.

Akyüz'den Filistin yönetimine ve halkına teşekkür

Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonu Akyüz, kendisini söz konusu nişana ve unvana layık gördükleri için Filistinli yönetimine ve halkına teşekkürlerini sundu.

Bu ödülün kendisi için Avrupa veya dünya şampiyonluklarından çok daha kıymetli olduğunu söyleyen Akyüz, "Benim şampiyonluklarımın herhangi bir tanesi orada vefat eden, öldürülen küçük çocukların tek bir damla kanından daha önemli değil." diye konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mesajını okumasının ardından Kudüs Nişanı ve Kudüs Şövalyesi unvanının verildiğine ilişkin Filistin devletinin yayınladığı genelge Akyüz'e takdim edildi.

Şampiyonluğu iptal edilmişti

Türk wushu kungfu sporcusu Akyüz, Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu (WKFE) tarafından Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında birinci olmuştu.

Akyüz, şampiyonluk kürsüsünde Filistin bayrağı açarak geleneksel dabke dansı yapmıştı.

Katıldığı turnuvalarda 6 şampiyonluğu bulunan Necmettin Erbakan Akyüz hakkında, WKFE tarafından İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama karşı gösterdiği tepki sebebiyle soruşturma başlatılmış ve yürütülen soruşturmanın ardından şampiyonluğu iptal edilmişti.

Soruşturmaya cevaben Akyüz, "Verdiğim rahatsızlıktan dolayı kendimle gurur duyuyorum, pişman değilim ve fırsatım olursa yine yaparım. Beni cezalandırabilirsiniz, şampiyonluklarımı elimden alabilirsiniz. Umurumda değil, spor kariyerimin sonunu riske atarak bunu yaptım." ifadelerini kullanmıştı.


Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı

İsrail'in soykırım ve işgale maruz bıraktığı Gazze halkının yanında duran sporcusundan sanatçısına pek çok isim siyonist odakların hedefinde oldu. Türkiye'deki son örneği ise milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz oldu. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşını okunduktan sonra Filistin bayrağı açıp Filistin'e özgü Dabke dansı yapmıştı. Yaşanan durum üzerine Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Akyüz, şampiyonluklarının geri alınmasıyla ilgili tehdit edilmişti. Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Akyüz bir araya geldi. Bakan Eminoğlu, Akyüz'ün haklı ve onurlu duruşunun yanında olduğunu belirterek sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.


#Kudüs Nişanı
#Kudüs Şövalyesi
#Necmettin Erbakan Akyüz
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