Filistin’den Kahramanmaraş’a EXPO 2023 ziyareti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023’le Kahramanmaraş’ı küresel anlamda tanınan bir kent haline getirmeyi amaçlayan Onikişubat Belediyesi, açılış için gün sayarken, katılımcı ülkelerden ziyaretler devam ediyor. Son olarak hem 6 Şubat depremlerinin ardından taziyelerini iletmek hem de kurdukları bahçede gelinen son noktayı yerinde görmek amacıyla Kahramanmaraş’a gelen Filistin Müsteşarı Rana Abu Sibaa, ziyaretleri kapsamında EXPO 2023 Sergi Alanı’nı gezdi. Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal’dan Filistin Bahçesi’ndeki çalışmalarda gelinen son nokta ve hedeflere ilişkin bilgiler alan Rana Abu Sibaa, Filistin Bahçesi’ne çiçek dikti. Ziyarette Ünsal’a, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök de eşlik etti.

Filistin’e EXPO 2023’e katılma fırsatı verdikleri için Türkiye ve Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür eden Filistin Müsteşarı Rana Abu Sibaa, depremde zarar gören Kahramanmaraş halkına moral vermenin en büyük amaçları olduğunu söyledi. Filistin’i en güçlü şekilde tanıtacaklarını kaydeden Sibaa, “Filistin devletimize EXPO 2023’e katılma şansı sunulduğundan dolayı sayın başkan ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buraya katılımımız öncelikle devletimizin Türkiye’ye olan sempatisini ve desteğini göstermek içindir. Bizim buradaki katılımımızın başka bir nedeni de kendi kültürümüzü ve değerlerimizi EXPO 2023 vesilesiyle dünyaya tanıtmaktır. Burada asıl amacımız yapacağımız birçok aktiviteyle depremde zarar gören Kahramanmaraş insanımıza moral vermek ve kendi kültürümüzü tanıtmak. Türkiye’nin her zaman Filistin olarak yanındayız. İki ülkemiz arasında çok güzel bir iletişim var. Ayrıca biz ulusal günümüzü de burada kutlayacağız. Birçok etkinlikle en güçlü şekilde Filistin’i tanıtacağız” diye konuştu.