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Filistin'i tanıma zamanı geldi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası toplumun Filistin devletini tanıma zamanının geldiğini belirterek, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" dedi.

04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:02 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” dedi. Resmi ziyarette bulunduğu Mısır’da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, “Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği’nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” diye konuştu. Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti. Bu görüşünü perşembe günkü görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da ileten Sanchez, ayrıca “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ancak Gazze’deki insanlık felaketinin acil olarak durdurulması gerektiğini” vurgulamıştı. “Filistin’de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılar dehşet verici.” ifadesini kullanan Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor.



#İspanya
#Filistin
#Avrupa Birliği
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