Filistin’in tanınması için sürekli destek sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleri İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından toplantının ardından açıklanan bildiride, “Bakanlar Komitesi üyeleri, Filistin halkının haklarının karşılanmasını sağlamak ve aşırıcılık, şiddetin yayılması ve uluslararası hukukun devam eden ihlalleri karşısında bölgede ve dünyada güvenlik ve barışı teşvik etmek amacıyla Filistin devletinin tanınmasını etkinleştirmek için sürekli destek sağlamanın önemini görüştü” denildi.

KONTROL FİLİSTİN’E VERİLMELİ

Toplantıda 4 Haziran 1967 çizgisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması suretiyle iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasına yönelik acil çabaların ele alındığı belirtilen açıklamada, “Bakanlar, İsrail ordusunun Refah geçişinin Filistin tarafından ve Philadelphia ekseninden çekilmesi, tam kontrolü Filistin Yönetimine yeniden sağlaması gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI HUKUK HAREKETE GEÇMELİ

Açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların ve Batı Şeria’daki tehlikeli tırmanışın durdurulması için sarf edilen çabaların görüşüldüğü aktarılırken, “Acil ateşkes ihtiyacı ve Şerit’in tüm bölgelerine yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın ulaştırılması konuları ele alındı. Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşacak, Filistin halkının haklarını koruyacak ve bölgede güvenliği sağlayacak şekilde İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin durdurulması ile tüm uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri için uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi ihtiyacı vurgulandı” denildi.

Uluslararası mutabakatı gösteriyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkelerinin dışişleri bakanları ve temsilcileri ile İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin katıldığı toplantı sonrası kabul edilen bildiriye ilişkin Filistin yönetiminden açıklama yapıldı. Toplantıya katılanların iki devletli çözüme bağlı olduklarını teyit etmelerinin, uluslararası hukuka uygun olarak işgalin sona ermesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için siyasi çözümü hayata geçirecek adımlar atılmasını gerekli kıldığı ifade edildi. Açıklamada, Madrid'de toplanan yetkililerin gösterdiği cesur tavrın Filistin halkına yönelik saldırıların ve çirkin katliamların durması gerektiği yönünde uluslararası bir mutabakatın varlığını gösterdiği kaydedildi.

İspanya'nın desteğini takdirle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkeleriyle İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in ev sahipliğinde Madrid'de, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "İspanya Başbakanı (Pedro) Sanchez ile de görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz. Giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor."



















