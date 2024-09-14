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Türkiye Filistin Şehidi Ayşenur Ezgi Eygi'yi son yolculuğuna uğurladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Soykırımcı İsrail güçleri tarafından öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi dün Türkiye'ye getirildi. Eygi için Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Pınar Görgü
13:47 - 14/09/2024 суббота
Güncelleme: 14:37 - 14/09/2024 суббота
Yeni Şafak
Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da katil İsrail güçlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenleniyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da katil İsrail güçlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenleniyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da katil İsrail güçlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenlendi.

Son yolculuğuna uğurlanan Eygi'nin ailesinin evinde helallik alınıp dua edildi.

Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim Devlet Hastanesi'nden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki aile evine getirildi.

Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistanlı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.


Ne olmuştu?

Soykırımcı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.


Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.


Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları savunucusuydu. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.



Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti için; ortaya çıkan yeni deliller olduğunu vurgulayarak "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim yada kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor." dedi.


#Ayşenur Ezgi Eygi
#Filistin
#Aydın
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