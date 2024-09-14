Türkiye Filistin Şehidi Ayşenur Ezgi Eygi'yi son yolculuğuna uğurladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da katil İsrail güçlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenlendi.
Son yolculuğuna uğurlanan Eygi'nin ailesinin evinde helallik alınıp dua edildi.
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim Devlet Hastanesi'nden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki aile evine getirildi.
Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistanlı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.
Ne olmuştu?
Soykırımcı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları savunucusuydu. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.