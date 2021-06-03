Gündem Filistinle güvenlik ve işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi Kolluk kuvvetleri Türkiyede eğitilecek
ANKARA

Filistin'le güvenlik ve işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi: Kolluk kuvvetleri Türkiye'de eğitilecek

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma kapsamında Filistin kolluk birimleri, Türkiye’de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim alabilecek. Ayrıca Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin arttırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.

Haber Merkezi AA
Filistinle güvenlik ve işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi: Kolluk kuvvetleri Türkiyede eğitilecek
Arşiv

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı. Anlaşmaya göre Filistin kolluk birimleri, Türkiye’de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim alabilecek. Ayrıca Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin arttırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.

Terör ve diğer suçlarla ortak mücadele

Anlaşma, Türkiye ve Filistin arasında terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla ilgili sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliğini öngörüyor. Terörle mücadelede işbirliği, tarafların güvenliğini etkileyen terör örgütleri, terörizmin finansmanı konularında bilgi, istihbarat paylaşımı ile iki ülke içişleri bakanlıkları arasında terörle mücadele ve sınır aşan suçlarla mücadelede bilgi, tecrübe değişimini de kapsıyor.

  • Ayrıca taraflar, birbirlerinin menfaatine olduğunu düşündürecek gerekçeler olduğu takdirde birbirlerine bu konularda bilgi aktarımında bulunabilecek.

Katar’dan Filistin konusunda ‘Türkiye ne derse hazırız’ mesajı
DÜNYA
Katar’dan Filistin konusunda ‘Türkiye ne derse hazırız’ mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı: "İsrail'e karşı bir karar değil"

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 5 Şubat 2020’de yapılan görüşmelerde muhalefet milletvekillerinin “Bu anlaşma Filistin güvenlik güçlerini İsrail’e karşı yetiştirmeyi mi amaçlıyor?” sorusuna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Hayır, İsrail’e karşı değil, amaç Filistin güvenlik makamlarının kurumsal kapasitesi güçlendirmek” yanıtını vermişti.

Filistin'i koruma planı: Türkiye, İran, Pakistan, Katar öncülük etsin
DÜNYA
Filistin'i koruma planı: Türkiye, İran, Pakistan, Katar öncülük etsin

Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı 'Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganlarıyla inletti
DÜNYA
Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı 'Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganlarıyla inletti
Abone Ol Google News
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Binlerce kişiboş yer arıyor

Binlerce kişi
boş yer arıyor

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.
Sultan Abdülhamitin rüyası gerçek oluyor: Asırlık vaat Filyos Limanı yarın hizmete açılacak

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
En önemli<br>10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.
Bişkek'te FETÖ kuşatması

Bişkek'te FETÖ kuşatması

​Kırgızistan'dan büyük paket mi geliyor?
Bu katliamı unutmayız

Bu katliamı unutmayız

​FETÖ'cülerin baskısına rağmen İsrail'e tarihi ders.
ODTÜ salyayı araştıracak

ODTÜ salyayı araştıracak

​Toplanan veriler çalıştaya sunulacak.
Vergi suçlarında<br> etkin pişmanlık

Vergi suçlarında
etkin pişmanlık

Dördüncü yargı paketinin hazırlıklarında sona gelindi.
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

​Peker'den 4 saatlik Kutlu Adalı ifadesi.
İstanbul'da<br>hareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Polis araçlarına ve bariyerlere çarpınca yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.