Filistin'le güvenlik ve işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi: Kolluk kuvvetleri Türkiye'de eğitilecek

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı. Anlaşmaya göre Filistin kolluk birimleri, Türkiye’de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim alabilecek. Ayrıca Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin arttırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.

Terör ve diğer suçlarla ortak mücadele

Anlaşma, Türkiye ve Filistin arasında terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla ilgili sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliğini öngörüyor. Terörle mücadelede işbirliği, tarafların güvenliğini etkileyen terör örgütleri, terörizmin finansmanı konularında bilgi, istihbarat paylaşımı ile iki ülke içişleri bakanlıkları arasında terörle mücadele ve sınır aşan suçlarla mücadelede bilgi, tecrübe değişimini de kapsıyor.

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Ayrıca taraflar, birbirlerinin menfaatine olduğunu düşündürecek gerekçeler olduğu takdirde birbirlerine bu konularda bilgi aktarımında bulunabilecek.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı: "İsrail'e karşı bir karar değil"

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 5 Şubat 2020’de yapılan görüşmelerde muhalefet milletvekillerinin “Bu anlaşma Filistin güvenlik güçlerini İsrail’e karşı yetiştirmeyi mi amaçlıyor?” sorusuna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Hayır, İsrail’e karşı değil, amaç Filistin güvenlik makamlarının kurumsal kapasitesi güçlendirmek” yanıtını vermişti.

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