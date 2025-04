Filistinliler vatanlarını terk etmeye zorlanamaz

İsrail’in giderek artan saldırganlığının bölgesel düzeydeki sonuçlarını, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştüklerini dile getiren Fidan, “Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve Amerika’nın öncülük ettiği ateşkes sürecini destekliyoruz” ifadelerini kullandı. İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz girişinin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze’nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz. İsrail’in saldırgan tavrı, bölgesel düzeyde istikrarsızlığa ve küresel düzeyde kuralsızlığa sebep olmaktadır. Ancak İsrail’in Filistinlilere 80 yıldır uyguladığı şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler” dedi.