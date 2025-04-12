Filistinliler vatanlarını terk etmeye zorlanamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında “İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu’da Kalıcı Barış” temasıyla yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmelere Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Endonezya Dışişleri Bakanları, İİT ve Arap Ligi Genel Sekreterleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Rusya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Nijerya ve Avrupa Birliği’nden temsilcilerin katıldığını belirten Fidan, yaptıkları toplantılarda Gazze’deki insani durumu, ateşkesin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.





KALICI ATEŞKES ŞART

İsrail’in giderek artan saldırganlığının bölgesel düzeydeki sonuçlarını, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştüklerini dile getiren Fidan, “Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve Amerika’nın öncülük ettiği ateşkes sürecini destekliyoruz” ifadelerini kullandı. İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz girişinin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze’nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz. İsrail’in saldırgan tavrı, bölgesel düzeyde istikrarsızlığa ve küresel düzeyde kuralsızlığa sebep olmaktadır. Ancak İsrail’in Filistinlilere 80 yıldır uyguladığı şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler” dedi.





Gazze ile Batı Şeria birleşecek

Toplantıya katılan ülkelerin dışişleri bakanları da Gazze’deki duruma ve Filistin meselesine dair açıklamalar yaptı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki “Filistin’i hâlâ tanımayan tüm ülkelere çağrı yaparak, “Filistin Devleti’ni tanıyın. Özgür Filistin için çalışıyoruz, Batı Şeria ile Gazze’yi birleştirme yönündeki çabalarımız sürecek. İnşallah özgür Filistin’i kurduğumuzda sizleri orada ağırlayacağız” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan, sivil yardımların girişi herhangi bir siyasi şarta bağlı olmaması gerektiğini belirterek, “Bu, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu, Filistin halkını temel haklarından mahrum bırakmaktır” dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, “tehcir” konusunun kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, Mısır, Ürdün ile birlikte Filistinlilerin ana vatanlarından zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.



