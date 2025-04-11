Gazze için birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Külliye’deki resmi karşılama töreninin ardından iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin iş birliğine dair açıklamalar yaptı.





400 YILLIK BAĞLARIMIZ VAR

Subianto’nun TBMM’de yaptığı ‘tarihi nitelikte hitabın’ iki ülke arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürü olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıldönümü idrak ediyoruz. Tabii tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor.”





HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

“Az önce kültür, afet ve acil durum yönetimi ile iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayiinden müteahhitliğe, sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kadar iş birliğimizde yeni açılımlar yapma konusunda mutabık kaldık.”





İŞ BİRLİKLERİMİZ GÜÇLENECEK

“İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ve temaslar gelişiyor. Halklarımız arasındaki bağları kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğimizi ilerleterek daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz.”





FİLİSTİN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ

“Endonezya’nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze’nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Subianto 4. Antalya Diplomasi Forumu’na da bizimle katılacak. ‘Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek’ temasıyla yapılacak bu önemli etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum. Şüphesiz bu yoğun ilgi ülkemizin küresel diplomasideki artan ağırlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.”





Kaan projesinde olmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Subianto, ortak basın toplantısında “Türk şirketlerini yatırımlar yapmaya davet ettim. Türkiye’yle küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor. Türk inşaat şirketlerini de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Aşı konusunda ortak üretim söz konusu olabilir. Endonezya, KAAN ve denizaltı projelerinde yer almak istiyor” ifadelerini kullandı.





MECLİS'TE KONUŞTU

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap eden Subianto, “Temiz hükümet inşa etmek istiyoruz. Yolsuzluktan arınmış bir hükümet. Bu sebeple ben Türkiye’ye daha yakın olmak istiyorum. Birlikte çalışalım. Refahı birlikte inşa edelim” diye konuştu.





TÜRKİYE LİDER

Dünyanın jeopolitik durumuna dikkat çeken Subianto, “Cesur bir liderlik gerektirmektedir. Bu liderliğin son derece akilane olması gerekmektedir. Türkiye ve Endonezya buna liderlik etmeli ve güçlü olmalıdır. Bizler iş birliği halinde olursak daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur” dedi.



