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Gündem

Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sauli Nimisto'yu resmi törenle karşıladı.

14:55 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sauli Nimisto'yu resmi törenle karşıladı.


Ayrıntılar geliyor...




#Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
#Ankara
#Resmi Tören
11 dakika önce
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
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