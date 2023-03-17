Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sauli Nimisto'yu resmi törenle karşıladı.
Ayrıntılar geliyor...
#Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
#Ankara
#Resmi Tören
11 dakika önce
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
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