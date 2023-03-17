Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da.

Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu. Açıklama yapan Cumhurbaşkanı Niinsitö, “Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet. Çalışmalarınız görüyorum ve bu çalışmalar neticesinde hayat tekrardan normale dönecek” dedi.