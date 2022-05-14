Finlandiya ve İsveç'e veto sinyali: Türkiye ikinci hatayı yapmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç’in terör örgütü PKK’ya desteğini dikkat çekerek ‘veto’ sinyali veren Erdoğan, Türkiye’nin 1980 yılında Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne onay vererek yaptığı hatayı hatırlattı.

TERÖR MİSAFİRHANESİ GİBİLER

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı NATO’yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK’sı, DHKPC’si İsveç’te, Hollanda’da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.”

NATO Genel Merkezi

AÇIKLAMALARDAN SONRA TAVRIMIZI ORTAYA KOYARIZ

“ABD Başkanı Joe Biden’ın pazartesi günü Beyaz Saray’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşeceği açıklanmıştı. Yunan basınında önceki gün yer alan bazı haberlere göre Miçotakis’in ABD ziyaretinde Türkiye’ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı öne sürüldü. Bu konudaki tavrınız ve değerlendirmeniz ne olur?” sorusu üzerine Erdoğan, “Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabii Miçotakis’in oradaki mesajları, onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp, özellikle Biden’ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız” yanıtını verdi.

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ABD’NİN DESTEĞİ KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye yaptırımlarındaki muafiyetlerin sorulması üzerine, “Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika’nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil” dedi. ABD’nin teröre verdiği destekleri hatırlatan Erdoğan, “Pençe Kilit Harekatı’nı izlediniz. Irak’ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye’nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düşman olan odaklarla örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur” ifadelerini kullandı.

ADIMLARINIZI DOĞRU ATIN

Pençe Kilit Operasyonu’na değinen Erdoğan, “İşte burada bakın, şu anda Pençe Kilit’te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ve bu tabii havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ BİR AN ÖNCE DURMALI

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında 2,5 ayın geride kaldığının hatırlatılması üzerine, “Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin’le gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz ve burada bunca insan ölüyor" dedi.

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Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani-Recep Tayyip Erdoğan

Katar Emiri ile İstanbul zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan, Al Sani’yi Vahdettin Köşkü’nde kapıda karşıladı. Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, önceki gün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Al Sani’nin Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek için son derece önemli olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında Katar’a gitmişti. Bu ziyarette iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı. Katar Emiri Ali Sani, önceki gün Tahran’da İran Lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü.

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DÜNYA İskandinav ülkelerinden NATO atağı: Finlandiya'nın ardından İsveç'in de üyeliğe başvurması bekleniyor