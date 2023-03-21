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Gündem

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif perşembe günü görüşülecek 

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, perşembe günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

17:52 . 21/03/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak komisyona havale edilen kanun teklifi, gündeme alındı. Söz konusu teklif, perşembe günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından teklif, uygun görülmesi halinde cuma ya da cumartesi günü Genel Kurula gelecek.

Teklif, üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını amaçlıyor.







#Finlandiya
#NATO
#TBMM
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