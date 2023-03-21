Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif perşembe günü görüşülecek 

Türkiye’nin onayıyla Finlandiya’nın NATO’ya giriş süreci başladı. Böylece, “Ya birlikte ya hiç” parolasıyla NATO müzakerelerini yürüten İsveç ve Finlandiya için yollar ayrıldı. Gelişme iki ülkenin basınında geniş yankı uyandırırken, müzakere sürecinde verdiği taahhütleri yerine getirmeyen İsveç’in pişmanlığı manşetlere yansıdı.