Firari hükümlü evini taşırken yakalandı: 'Buraya kadarmış' dedi

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası olan Asım Kaplan, hükümlü olduğu Amasya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 Kasım'da firar etti. Polis ekipleri, Kaplan'ın yaşadığı Kocaeli'de yapılan araştırmada, evinin boş olduğunu ve Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan ağabeyinin evinin yanına taşınacağını belirledi. Bunun üzerine Bursa polisine haber verilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kaplan'ın ağabeyinin yaşadığı evi takibe aldı. Mahallede bekleyen ekipler, Kaplan'ı, kamyona yüklediği ev eşyalarını, ağabeyinin adresine getirdiği sırada yakaladı.

Eşyalarını indiremeden karşısında polisleri gören ve "Buraya kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok" diyen firari Asım Kaplan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.