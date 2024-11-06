Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Firari suçlular için 'Çember' daralıyor: 81 ilde 4 bin 244 şüpheli yakalandı

Firari suçlular için 'Çember' daralıyor: 81 ilde 4 bin 244 şüpheli yakalandı

10:396/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” yönelik düzenlenen “Çember-24” operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlikte suçluların yakalanması için özel ekipler kuruldu.


0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 158, 5-10 yıldır aranmakta olan 31, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların, 689'u hırsızlıktan, 374'ü dolandırıcılıktan, 151'i yağmadan, 62'si kasten öldürmeden, 125'i cinsel suçlardan, 717'si narkotik suçlarından, 73'ü terör suçlarından, 474'ü KOM (Kaçakçılık, Organize), 216'sı siber suçlardan ve 1363'ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 244 şüpheli şahıs yakalandı.



#Çember Operasyonları
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem ayı nedir, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?