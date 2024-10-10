Çember-23' operasyonları
Yurt genelinde hakkında yakalama kararı verilen kişilere yönelik, son 1 haftada gerçekleştirilen 'Çember-23' operasyonlarında 4 bin 139 suçlu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, haklarında yakalama kararı verilen şüphelilere yönelik 81 ilde son 1 haftada 'Çember-23' operasyonları düzenlendi.
Buna göre; yapılan yol ve kimlik kontrolleri ile eş zamanlı baskınlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişi yakalandı.
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