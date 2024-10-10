Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
81 ilde 'Çember-23' operasyonları: Son 1 haftada firari 4 bin 139 suçlu yakalandı

81 ilde 'Çember-23' operasyonları: Son 1 haftada firari 4 bin 139 suçlu yakalandı

09:3510/10/2024, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Çember-23' operasyonları
Çember-23' operasyonları

Yurt genelinde hakkında yakalama kararı verilen kişilere yönelik, son 1 haftada gerçekleştirilen 'Çember-23' operasyonlarında 4 bin 139 suçlu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, haklarında yakalama kararı verilen şüphelilere yönelik 81 ilde son 1 haftada 'Çember-23' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; yapılan yol ve kimlik kontrolleri ile eş zamanlı baskınlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişi yakalandı.






#İçişleri Bakanlığı
#İstanbul
#Firari suçlular

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?