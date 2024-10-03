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57 ilde 'Narkoçelik-41' operasyonu: Yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

57 ilde 'Narkoçelik-41' operasyonu: Yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

08:243/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekipler, uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.
Ekipler, uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.

57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; 967 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, 1603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla olmak üzere 57 ilde "NARKOÇELİK-41” operasyonları düzenlendi.

Samsun’da bir eve yapılan baskında jandarmanın elini attığı her yerde uyuşturucu çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki Bilge Kaan Y., tutuklandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E.Y. (32) ve kardeşleri M.A.Y. (23), Bilge Kaan Y. (20), A.H. (51) ve U.H. (28) adlı kişilerin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldılar. Şüphelilerin ikametlerine yapılan operasyonda, çatı arası, çekyat ve buzdolabının altında gizlenmiş toplamda 8 kilo 571 gram kubar esrar, 4 sentetik hap, 6 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 350 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı; bunlardan 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bilge Kaan Y. ise tutuklandı.

#Uyuşturucu
#Narkoçelik
#Bursa
#Ankara
#İstanbul
#Gaziantep

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