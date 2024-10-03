57 ilde 'Narkoçelik-41' operasyonu: Yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki Bilge Kaan Y., tutuklandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E.Y. (32) ve kardeşleri M.A.Y. (23), Bilge Kaan Y. (20), A.H. (51) ve U.H. (28) adlı kişilerin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldılar. Şüphelilerin ikametlerine yapılan operasyonda, çatı arası, çekyat ve buzdolabının altında gizlenmiş toplamda 8 kilo 571 gram kubar esrar, 4 sentetik hap, 6 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 350 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı; bunlardan 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bilge Kaan Y. ise tutuklandı.