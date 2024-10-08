İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol üzerinde denetim yaptığını görünce otomobilden atlayarak yaya olarak kaçmaya çalışan E.Y., takip sonucu yakalandı. E.Y.'nin kimlik sorgulamasında terör örgütü üyesi olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile arandığı ve 19 yıl önce İstanbul'daki evine yapılan baskında bomba düzeneği bulunduğu ortaya çıktı.