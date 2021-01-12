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MUĞLA

Fırtınada sörf keyfi yaptılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü yaptı. 3 sporcunun, hızı saatte 35 kilometreyi bulan fırtınada yaptıkları sörf, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Haber Merkezi DHA
Sporcular vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Sporcular vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Marmaris'te etkili olan fırtına bugün saat 14.00 sıralarında şiddetini arttırdı. Fırtınayı fırsat bilen sporcular da uçurtma sörfü yaptı. Sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki dört kilometre uzunluğundaki Belediye Halk Plajı'na gelerek, kendilerini dalgalara bıraktı. 3 sporcunun, hızı saatte 35 kilometreyi bulan fırtınada yaptıkları sörf, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Fırtınayı fırsat çevirip sörf yaptılar
FOTOĞRAF 5
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Marmaris'te etkili olan fırtına bugün saat 14.00 sıralarında şiddetini arttırdı. Fırtınayı fırsat bilen sporcular da uçurtma sörfü yaptı.
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Sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki dört kilometre uzunluğundaki Belediye Halk Plajı'na gelerek, kendilerini dalgalara bıraktı.
Title
3 sporcunun, hızı saatte 35 kilometreyi bulan fırtınada yaptıkları sörf, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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Title
Fırtınayı fırsat çevirip sörf yaptılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü yaptı.


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