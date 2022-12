Fiskos masasında kirli pazarlık: Altılı masanın amacı Erdoğan'ı devirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum yeni miting alanında Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erzurum’la kucaklaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biliyorsunuz her devirde birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok, hakikat var. Bu anlayışla, geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin tüm şehirleriyle birlikte Erzurum’un da altyapı eksiklerini giderdik” dedi.

SİYASET MEYDANI ER MEYDANIDIR

Erzurum’dan 6’lı masayı eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Siyaset meydanı er meydanıdır. Bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilere, içeride ve dışarıda arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor. Hatırlayın, 2007’de cumhurbaşkanını bize seçtirmemek için ne dolaplar çevirdiler. 2013’te Gezi olaylarından itibaren ülkeyi karıştırarak, milleti birbirine düşürerek ne oyunlar oynadılar. 2016’da 15 Temmuz gecesi milletten alamadıkları iktidarı darbecilerden televizyon başında nasıl heyecanla beklediler. Şimdi önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi, kirli pazarlıklar yaptılar. Amaç, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek. Peki yerine ne koyacaklar, belli değil. Hadi bunu başardılar, gelince ne yapacaklar?”

EKONOMİYİ TEFECİLERE TESLİM EDECEKLER

“Muhalefetin tek amacı, bizim yaptıklarımızı yıkmak. Her şeyi eskiye döndürecekler. Bunun için yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında el sıkışıp, güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler. Sınırlarımızı taciz edenlerin ayaklarına kadar gidip, güvenlik kazanımlarımızdan vazgeçme sözü verdiler. Küresel savaş baronlarına savunma sanayimizi çökertme sözü verdiler. Ülkemizin yükselen siyasi ve diplomatik gücüne göz dikenlere geri çekilme, yeniden içe kapanma sözü verdiler. Uzatmaya gerek yok, ‘kim ne istiyorsa onu verme’ sözüyle, Türkiye’nin 20 yılını tarihten silme taahhüdü karşılığında iktidar istediler. Eskilerin bir sözü var, ‘Kem alat ile kemalat olmaz.’ Sizlerin, bu muhterislere 2023’te, ‘el atına binenin tez ineceğini’ göstereceğine yürekten inanıyorum.”

BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK

“Millet siyasetçiliği yerine ajan siyasetçiliği yapılınca işte böyle oluyor. Gözü ve kalbi kendi ülkesine, kendi milletine dönük olmayanların varacakları yer kendi kendilerini yiyip bitirmektir. Bizim uğrunda canımızı ortaya koyduğumuz ve gerekirse yine ortaya koymaktan çekinmeyeceğimiz başka vatanımız yok. ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda / Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.’ İşte biz bu yolda böyle yürüyoruz. Birileri kendilerine başka ülkelerde, başka topraklarda bir gelecek hayal edebilir. Fırsatını bulduğunda kaçıp oralarda kendi ülkelerine her türlü iftirayı atabilir, her saldırıyı yapabilir. Ama bu halkın, helal süt emmiş hiçbir ferdi, hiçbir evladı ne herhangi bir terör örgütü için ne herhangi bir sapkın ideoloji için ne de herhangi bir nefsi heves için ülkesini satmaz, milletine ihanet etmez.”

Doğal gazda yeni müjde

Erzurum’a 20 yılda 50 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığı bilgisini veren Erdoğan, İspir-Rize yolunun, Karadeniz limanlarıyla Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli ulaşım projelerinden biri olduğunun altını çizdi. Yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu, üzerindeki 3 ayrı tünel ve 1 köprüyle hizmete açan Erdoğan, bir ucu da Ovit Tüneli’ne uzanan, toplam yatırım tutarı 1 milyar 350 milyon lira olan proje sayesinde, güzergah üzerinde yaz-kış kesintisiz, güvenli, konforlu araç trafiğinin işleyeceğine işaret etti. Erdoğan, “İnşası süren Kırık ve Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle Erzurum’la birlikte ülkemiz için de hayati önem taşıyan bu projeyi tümüyle tamamlayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’dan doğal gaz müjdesi de verdi: “Bugün Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi doğal gazla buluşturuyoruz. Erzurum’un 20 ilçesinin 19’u doğal gazın rahatlığı ve ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum’da yaptığımız doğal gaz yatırımları 4 milyar lirayı geçti. Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı, milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü (yarın) bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi, Türkiye’nin imkanlarını, milletimizin her kesimine sunarak, adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek, huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”

Hristiyanlara Noel tebriği

Erdoğan, Hristiyanların Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayınladı. Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür. Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”

Türkiye’nin çabası takdire şayan

Mark Rutte.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu söyledi. Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye’nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çaba takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki iş birliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk.”

