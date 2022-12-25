Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacak Gözler kritik Kabine toplantısına çevrildi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacak: Gözler kritik Kabine toplantısına çevrildi

Kabine Toplantısı kararları için Beştepe'den yapılacak açıklama milyonlar tarafından bekleniyor. Yıl sonuna doğru ekonomiye yönelik çalışmalar hız kazanırken, EYT düzenlemesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi. Öte yandan Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada vatandaşlara pazartesi günü bir müjdesi olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacak: Gözler kritik Kabine toplantısına çevrildi
Yılın son Kabine Toplantısı pazartesi günü yapılacak.

Kabine toplantısı öncesinde EYT'li olmak için gün sayan birçok kişi toplantı tarihini araştırıyor. Yapılacak olan kabine toplantısının gündeminde EYT düzenlemesine ilişkin son durum, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her 2 hafta da bir gerçekleştirilen kabine toplantısının tarihi sorgulanıyor. Buna göre; bu yılın son kabine toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da yapılacak. 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yapılacak kabine toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor. EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor. Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

PAZARTESİ YENİ MÜJDE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Miting alanındaki vatandaşların ellerinde taşıdıkları Kızıl Elma maketlerini gören Erdoğan, "Maşallah uçaklar ellerinizde. Kızıl Elma’yı almışsınız ve Kızıl Elma ile beraber uçuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kışının ve soğuğunun meşhur olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğal gaz hatlarımız var. Bugün Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum'da yaptığımız doğal gaz yatırımları değerli kardeşlerim yaklaşık 4 milyar lirayı geçiyor.

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin imkânlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımız yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Bilgin duyurdu: 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacak
FOTOĞRAF 13
Title
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı televizyon programında milyonlarca vatandaşın gündeminde olan EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Peki, EYTde yaş şartı olacak mı, var mı? 1999 sonrası sigorta girişliler EYTden yararlanacak mı, kapsam dışı mı? İşte, ayrıntılar....
Title
EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?Bakan Bilgin EYT konusunda 8 Eylül 1999dan önce işe girmeyenler EYTden yararlanamayacak. dedi.
Title
Bakan Bilginin açıklamaları şöyle:EYT ile ilgili Fuat Beyin açıklamasını şimdi sizden öğrendim. Tabii biz görüşlerimizi, zaman zaman bir araya gelip paylaşıyoruz. Teknik çalışmaları tamamlanmamış çalışma. EYT deyince 8 Eylül 1999dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Birkaç istisnai durumlar var...
Title
Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999dan sonra işe girdilerse EYTyi kapsamayacaktır. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz.
Title
EYTDE YAŞ SINIRI ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA BELLİ OLACAKAralıka kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var diyor. Geçen uzman kılığında bir adam Bu iş 13 milyona çıkar diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor...
Title
Adam daha önce Bağkur, SSKda, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden bizbirleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma.Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum, yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir.
Title
Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYTde ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz.
Title
SON DURUMU 26 ARALIKTA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEĞİMTahmin ediyorum EYTyi bu ay sonuna kadar Meclise götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralıkta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclisin iradesiyle çıkınca Resmi Gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer.
Title
EYTDE SON DURUM NE?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Mecliste çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. dedi.
Title
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAYDAN EYT AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün EYT ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Oktay açıklamasında;EYT ile ilgili sorunu da yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlerle paylaşıyor olacak. dedi.
Title
Title
Title
Bakan Bilgin duyurdu: 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacak
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı televizyon programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, memur zammı ve asgari ücretin dışında EYT düzenlemesine de değindi. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı, var mı? 1999 sonrası sigorta girişliler EYT'den yararlanacak mı, kapsam dışı mı? İşte, ayrıntılar....


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
OYNAT 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'deki tüketim sistemine bağlanması için çalışmaların devam ettiği belirterek 'Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız' dedi.


Yalan beyanda bulunuyor

'Yalan beyanda bulunuyor'

Güvenlik görevlisi, Mert Hakan'dan şikayetçi olacak.
İyi bir oyunla kazandık

'İyi bir oyunla kazandık'

​Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı sonrasında taraftara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacak: Gözler kritik Kabine toplantısına çevrildi

Derbi Fırtına'nın

Derbi Fırtına'nın

​Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

​Bunu yaşayan araç sahipleri dikkat.
'Airport this way'

'Airport this way'

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

​Ankaralılar dikkat: Emniyetten vatandaşlara uyarı.

​Trabzonspor tribünlerinin derbi koreografisi çok konuşuluyor.

​Vahşi cinayette yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.