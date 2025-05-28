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Fransız Meclisi ‘ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul etti

Fransız Meclisi ‘ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul etti

10:5728/05/2025, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Fransa Ulusal Meclisi, kamuoyunda "ölmeye yardım" olarak anılan tartışmalı yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla mücadele eden kişilerin, belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkını yasal güvence altına almayı hedefliyor.

Fransa
'da Ulusal Meclis'te tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili
'ölmeye yardım'
olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü.

Tasarının, 199 ‘hayır' oyuna karşı, ‘305' oyla kabul edildiği, sonbahar aylarında Senato'da görüşüleceği kaydedildi. Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor.

Doktora başvurulmalı


Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.


Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin ‘hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması' ve ‘iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi' şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.



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