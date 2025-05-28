Fransız Meclisi ‘ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul etti

Tasarının, 199 ‘hayır' oyuna karşı, ‘305' oyla kabul edildiği, sonbahar aylarında Senato'da görüşüleceği kaydedildi. Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor.