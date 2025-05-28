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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Mesajları tespit edilen şüpheliler yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Mesajları tespit edilen şüpheliler yakalandı

10:0328/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.


Ekipler, 2 şüphelinin örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıklarını, Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı olduklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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