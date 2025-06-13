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FSM Köprüsü girişinde motosiklet kazası: Bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

FSM Köprüsü girişinde motosiklet kazası: Bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

09:5213/06/2025, Cuma
DHA
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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde benzininin bitmesi nedeniyle emniyet şeridine çekilen otomobile motosiklet arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 3 kişi yaralandı.

Seyir halindeki otomobilin benzini bitince sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Otomobili fark edemeyen motosiklet sürücüsü ise otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu ağır yaralanırken, arkadan gelen başka bir motosiklet ise kazaya karışan motosiklete çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.







#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
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#motosiklet
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