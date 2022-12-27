Gündem FSMde zincirleme trafik kazası Takla atan araçta yangın çıktı
İSTANBUL

FSM'de zincirleme trafik kazası: Takla atan araçta yangın çıktı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan otomobillerin birinde yangın çıktı.

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Haber Merkezi DHA
FSMde zincirleme trafik kazası: Takla atan araçta yangın çıktı
FSM'de takla atan araç alev aldı.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada takla atan bir otomobilde yangın çıktı.

Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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