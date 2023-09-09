G-20 Liderler Zirvesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yeni Delhi’de başlayacak G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti. 2 gün sürecek zirvede Erdoğan’ın yoğun bir gündemi bulunuyor. Erdoğan, "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hususları muhataplarıyla paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve ajandasında Tahıl Koridoru Anlaşması, yasa dışı göç ve Türkiye - Batı ilişkileri olmak üzere 3 önemli konu daha bulunuyor.

ÜST SEVİYE GÜVENLİK

Soçi'de Putin ile görüşen Erdoğan, tahıl anlaşmasına yönelik uzlaşı noktasında umutlu olduğunu belirtmişti. Öte yandan Türkiye yıllardır Avrupa'ya mülteci akınını önleyen kilit bir konumda bulunurken, Erdoğan'ın bu konularda AB ve Avrupalı liderlerle yeni yol haritalarını ele alması bekleniyor. Dün itibarıyla liderleri ağırlayacak Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, bugün ve yarın bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan Taha Akgül ile görüşen Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye "Bir aksilik olmasın ha!" diyerek başarı temennisinde bulundu. Taha ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım" cevabını verdi. Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları için kota almasını temenni etti.

İlk görüşme Fumio ile

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etti. TSİ 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'na gelen Erdoğan’ı, Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel ile Hindistanlı yetkililer karşıladı. Zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan ilk temasında Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yeni Delhi’de Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da eşlik ediyor.







