Galiba büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, dün il binasına geldi. İçeri girmeden açıklama yapan Tekin, kendisine yönelik linç girişimi başlatan Halk TV ve Sözcü TV'ye tepki gösterdi. Tekin, “Yani her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz. Bizlere yalan, yanlış iftiralarla saatlerce yayında kalıyorlar. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına gösterdiğiniz duyarlılığın bir kısmını da bana göstermenizi rica ediyorum” dedi. Şaibe nedeniyle yargıya taşınan ve pazartesi günü duruşması olan kurultay davasıyla ilgili soruya Tekin, “Hiçbir temasım yok. 15 Eylül ile de meşgul değiliz. Galiba büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Yani şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Ya Bahadır mısın, nesin kardeşim? Siz hocasınız ya ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer birbirimizle tartışırız, yarışırız ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz. Daha 2 yıl önce Sayın İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Son 1,5 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz” cevabını verdi.