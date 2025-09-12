Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün 'yatak' iddialarına yalanlama: Çirkin bir provokasyon

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:5712/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün 'Genel Merkez'e yatak serecek' iddialarına sert çıktı.
CHP yandaşı gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'deki köşe yazısında, şaibeli kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir karar çıkması durumunda yaşanacakları kaleme aldı. "Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek." diyen Öztürk, CHP eski lideri için Genel Merkez'e yatak konulmasının da gündemde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Öztürk'e tepki göstererek, "Bu çirkin bir provokasyon" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde, 'CHP'deki şaibeli kurultay' davasında 'mutlak butlan' çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne hemen gitmeyeceğini öne sürdü.

"Karar, Pazartesi günü lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek."
diyen Öztürk,
"Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için yatak konulması da gündemde."
ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün 'yatak' iddialarına yalanlama

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, Öztürk'e tepki göstererek, "Bu çirkin bir provokasyon" dedi.

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür"
ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."



