Gar saldırısı detayları köstebekten

FETÖ firarisi Cevheri Güven’in sosyal medya paylaşımlarının ardındaki emniyet bağlantılarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, sanık Serkan Dinçer’in, 10 Ekim 2023’te Fatih Güzelocak ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önündeki terör saldırısına yönelik gündem oluşturma amaçlı mesajlar paylaştığı tespit edildi.

MESAJLARDA GİZLİ BELGELER

İncelemelerde, Dinçer’in telefon rehberinde kod isim kullandıkları değerlendirilen “P Yusuf J3” olarak kayıtlı kişi ve “P Fatih Güzelocak” isimli şahıslarla mesajlaştığı belirlendi. Mesajlaşmanın 10 Ekim’de gerçekleştiği ve bu belgelerin 15 Ekim’de Cevheri Güven tarafından YouTube platformunda yayınlandığı ortaya çıktı. Mesajlarda bilirkişi raporlarına dair detayların yer aldığı ve raporları hazırlayan kişilerin FETÖ bağlantılı olduklarına dair ifadeler bulunduğu kaydedildi.

İFADESİ ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Dinçer’in Gar patlaması soruşturmasında bilirkişilik sürecinde görev yaptığı ve bilirkişileri yakından tanıdığı ifade edildi. Dinçer’in, mesajlaşmalarında “Ortadaki imza Cengiz Y, diğer imza kimin?” diyerek, ilgili haberleri paylaştığı ve raporda yer alan isimleri teyit ederek karşı tarafa bilgi aktardığı belirtildi. Dinçer’in, “Cengiz bu işten toplam 7-8 bin aldıklarını söylemişti” şeklindeki ifadeleri, bilirkişilerin rüşvetle rapor hazırladığı iddialarını destekledi.

BORA KAPLAN DETAYI

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Dinçer’in 2014-2017 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nda çalıştığı ve FETÖ lehine bilgi sızdırdığı belirtildi. Ayrıca, Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın Dinçer’in e-posta hesabında bulunduğu tespit edildi. Dinçer’in, Cevheri Güven’e bilgi aktarımı için belgeleri kendi e-posta adresine göndererek arşivlediği ve Güven’in bu içeriklere erişim sağladığı belirlendi. Dinçer bu fiilleriyle köstebek olarak anılıyor.

İddianamede, Dinçer’in yanı sıra eski emniyet müdürleri Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan’ın da soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi. Ayrıca bu kişilerin soruşturmaya dair gizli evrakları paylaşarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri ve FETÖ’nün medya yapılanmasına fayda sağladıkları vurgulandı.







