Gardaş Ankara'da: Erdoğan Aliyev'i havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla farklı ülkelerden çocuk ve gençlerle bir araya geldi. 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith, İngiltere’de 2009 sonrasında doğanların sigaraya ulaşmasının yasaklandığı yeni yasayı anlatınca Erdoğan, “Gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurarız” dedi. Erdoğan, AK Parti Milletvekili Pervin Tuba Durgut’un “Bu konuyu çalışalım Cumhurbaşkanım” sözlerine de “Çalışalım” cevabını verdi. Türkiye’de sigara satışı 18 yaş altındakilere yasak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
PKK’lı teröristler tarafından 7 yıl önce şehit edilen Aybüke öğretmen törenlerle anıldı. Yayınladığı mesajla şehit Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.