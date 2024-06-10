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Gardaş Ankara'da: Erdoğan Aliyev'i havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

14:53 - 10/06/2024 الإثنين
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Ankara
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