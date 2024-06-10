Gardaş Ankara'da: Erdoğan Aliyev'i havalimanında karşıladı

PKK’lı teröristler tarafından 7 yıl önce şehit edilen Aybüke öğretmen törenlerle anıldı. Yayınladığı mesajla şehit Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.