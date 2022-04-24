Garo Paylan’a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP’li vekil Garo Paylan’ın sözde ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine sert tepki gösterdi. Çelik, “Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir” dedi.

Garo Paylan

ŞENTOP’TAN ANINDA İADE YAZISI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti. Paylan’ın söz konusu yasa teklifini cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Şentop’un da hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan oturumu sırasında iade yazısı yazdığı öğrenildi.Teklif, ittifak ortakları arasında da çatlağa neden oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Paylan’ın hadsizlik yaptığını belirterek, “Milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum” dedi.

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