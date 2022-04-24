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ANKARA

Garo Paylan’a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP’li Garo Paylan’ın sözde ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine sert tepki gösterdi. Çelik, “Bu ahlâksız teklif yok hükmündedir. Bu ahlâksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz” dedi. TBMM Başkanı Şentop da cuma günü mesai bitimine yakın verilen teklifi 23 Nisan oturumu sırasında iade etti

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Garo Paylan’a sert tepki
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP’li vekil Garo Paylan’ın sözde ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine sert tepki gösterdi. Çelik, “Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir” dedi.

Garo Paylan
Garo Paylan

ŞENTOP’TAN ANINDA İADE YAZISI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti. Paylan’ın söz konusu yasa teklifini cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Şentop’un da hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan oturumu sırasında iade yazısı yazdığı öğrenildi.Teklif, ittifak ortakları arasında da çatlağa neden oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Paylan’ın hadsizlik yaptığını belirterek, “Milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum” dedi.

HDP'li Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi
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