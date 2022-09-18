Gazeteci Ersin Çelik: LGBT dayatmasına karşı yapılan bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek

LGBT dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü' için onbinlerce kişi Saraçhane Parkı'nda buluştu.

Çocukların LGBT'den korunması için düzenlenen yürüyüşe 150 sivil toplum kuruluşu çocuk, genç, yaşlı demeden onbinlerce kişi akın etti.

LGBT yandaşı birçok kişi yürüyüşün iptali için başvuruda bulunsa da başvurular sonuçsuz kaldı.

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği LGBT dayatmasına karşı "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlenne mitinge yoğun katılım sağlandı. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenledi.

Gazeteci-Yazar Ersin ÇELİK

'Büyük Aile Yürüyüşü'nün zamanı geldi' diyerek bir paylaşımda bulunan yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, ''BÜYÜK AİLE YÜRÜYÜŞÜ’nün zamanı geldi. 18 Eylül Pazar günü 150 sivil toplum kuruluşunun katılım ve desteği ile İstanbul’da, ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

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Gazeteci-Yazar Ersin Çelik, katıldığı Büyük Aile Yürüyüşü'nde en ön sıralarda yer aldı ve açıklamalarda bulundu.



OYNAT 01:31 Gazeteci Ersin Çelik: LGBT konusunda bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı Fatih Saraçhane Parkı'ndan başlayacak olan 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne on binlerce vatandaş katıldı.



Kalabalığa hitap eden Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 'Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri

tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Buraya gelerek büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Bütün toplumları diz çökerttiler ve

gözlerini Türkiye'ye diktiler.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in açıklamaları şöyle;

Anneler burada, babalar burada, çocuklar burada ve gençler burada. Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Niye? Çünkü siz buraya geldiniz çok büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bir başlangıç. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmayacak. Bakın Amerika'da Cumhuriyetçiler LGBT ideolojisini baskısından, dayatmasından artık isyan ediyorlar Yahudiliği diz çökerttiler. Bugün İsrail'de bir psikolog, pedegog eşcinsel eğilimi olan bir çocuğu tedavi edemiyor, diplomasını iptal ediyorlar.. Bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler. Ama yanılıyorlar. Siz buraya geldiniz ya, bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek asıl ondan korkuyorlar. Ben bir iletişimci, gazeteci kardeşiniz olarak karşınızdayım.

HAYAT LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

FOTOĞRAF 8 LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenlendi.

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