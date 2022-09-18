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İSTANBUL

Gazeteci Ersin Çelik: LGBT dayatmasına karşı yapılan bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek

Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için onbinlerce kişi Saraçhane Parkı'nda buluştu. Anne, baba, genç, çocuk onbinlerce kişinin katılım gösterdiği Büyük Aile Yürüyüşü'nde yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, bu yürüyüşün ülke sınırları içerisinde kalmayacağını ve bütün toplumlara sirayet edeceğini belirterek LGBT'ye karşı atılacak devasa adımların ilki olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Ersin Çelik: LGBT dayatmasına karşı yapılan bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek
​'Bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek'

LGBT dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü' için onbinlerce kişi Saraçhane Parkı'nda buluştu.

Çocukların LGBT'den korunması için düzenlenen yürüyüşe 150 sivil toplum kuruluşu çocuk, genç, yaşlı demeden onbinlerce kişi akın etti.
LGBT yandaşı birçok kişi yürüyüşün iptali için başvuruda bulunsa da başvurular sonuçsuz kaldı.

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği LGBT dayatmasına karşı "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlenne mitinge yoğun katılım sağlandı. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenledi.

Gazeteci-Yazar Ersin ÇELİK
Gazeteci-Yazar Ersin ÇELİK

'Büyük Aile Yürüyüşü'nün zamanı geldi' diyerek bir paylaşımda bulunan yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, ''BÜYÜK AİLE YÜRÜYÜŞÜ’nün zamanı geldi. 18 Eylül Pazar günü 150 sivil toplum kuruluşunun katılım ve desteği ile İstanbul’da, ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

Gazeteci-Yazar Ersin Çelik, katıldığı Büyük Aile Yürüyüşü'nde en ön sıralarda yer aldı ve açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ersin Çelik: LGBT konusunda bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler
OYNAT 01:31
Gazeteci Ersin Çelik: LGBT konusunda bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler
LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı Fatih Saraçhane Parkı'ndan başlayacak olan 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne on binlerce vatandaş katıldı.

Kalabalığa hitap eden Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 'Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri
tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Buraya gelerek büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Bütün toplumları diz çökerttiler ve
gözlerini Türkiye'ye diktiler.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in açıklamaları şöyle;

  • Anneler burada, babalar burada, çocuklar burada ve gençler burada. Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Niye? Çünkü siz buraya geldiniz çok büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bir başlangıç. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmayacak. Bakın Amerika'da Cumhuriyetçiler LGBT ideolojisini baskısından, dayatmasından artık isyan ediyorlar Yahudiliği diz çökerttiler. Bugün İsrail'de bir psikolog, pedegog eşcinsel eğilimi olan bir çocuğu tedavi edemiyor, diplomasını iptal ediyorlar.. Bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler. Ama yanılıyorlar. Siz buraya geldiniz ya, bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek asıl ondan korkuyorlar. Ben bir iletişimci, gazeteci kardeşiniz olarak karşınızdayım.

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
HAYAT
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
FOTOĞRAF 8
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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenlendi.

Büyük Aile Yürüyüşü için toplanan kalabalığa LGBT'lilerden taciz
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Büyük Aile Yürüyüşü için toplanan kalabalığa LGBT'lilerden taciz
İstanbul Saraçhane'de eşcinsellik dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nde provokasyona gelen sapkın LGBT'liler, vatandaşlar tarafından yuhalandı.

LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
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LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti. Toplanan kalabalık, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.
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